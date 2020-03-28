Death notices: March 28, 2020

<strong>Death notices</strong>
<strong>Evelyn W. Bramer,</strong> 84, of Momence, passed away Thursday (March 26, 2020) at Momence Meadows Nursing Home in Momence. Funeral arrangements are by Cotter Funeral Home in Momence.
<strong>Joyce Arlene Bullock</strong>, 77, of Chebanse, passed away Friday (March 27, 2020) at Rush University Medical Center in Chicago.
<strong>Sheila L. Life,</strong> 63, of Kankakee, passed away Monday (March 23, 2020) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>Diana Kay Menser,</strong> 62, of Bradley, passed away Thursday (March 26, 2020) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.