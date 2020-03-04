Death notices: March 4, 2020

<strong>Claranne Lee Bristow</strong> (nee Gilmore), 87, of Morris, passed away Saturday (Feb. 29, 2020) at Regency Nursing Home in Morris. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Adeline Agnes Gersman,</strong> 103, of Joliet, and formerly of Essex, passed away Feb. 15, 2020, at Symphony of Joliet. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Warren Jeffrey King</strong>, 67, of Chicago, passed away Feb. 24, 2020, in Milwaukee, Wis. Funeral arrangements are pending.
<strong>Robert D. Stout</strong>, 92, passed away Sunday (March 1, 2020) at Aperion Care Nursing Home, DeMotte, Ind. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home.
<strong>Dorothy E. Young</strong>, 87, of Cissna Park, passed away Friday (Feb. 28, 2020) at Accolade Health Care in Paxton. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Cissna Park.