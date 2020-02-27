Death notices: Feb. 27, 2020

Death notices
<strong>Violet Laverne Daniels</strong>, 101, of Braceville, passed away Tuesday (Feb. 25, 2020) at Joliet Area Community Hospice Home in Joliet. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.Merikay Deuschle <span class="il">Gilmore</span>, 79 of Kankakee passed away Tuesday, February 25, 2020 at
<div dir="ltr"><div dir="ltr"><strong>Merikay Deuschle <span class="il">Gilmore</span></strong>, 79, of Kankakee, passed away Tuesday (Feb. 25, 2020) at Prairieview Lutheran Homes in Danforth. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Bourbonnais.</div></div>