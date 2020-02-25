Death notices: Feb. 25, 2020

Death notices
<strong>Michael L. Bass,</strong> 68, of Bourbonnais, passed away Friday (Feb. 21, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Roger H. Holloway</strong>, 42, of Gardner, passed away Monday (Feb. 24, 2020) at Morris Hospital in Morris. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Richard L. “Dick” Mossman</strong>, 79, of Bourbonnais, passed away Sunday (Feb. 23, 2020) at Miller Healthcare in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Carole Jane Preiss</strong> (nee Banks), 75, of Braidwood, passed away Friday (Feb. 21, 2020) at Amita St. Joseph Medical Center in Joliet. Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.