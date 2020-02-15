Shaw Local

Obituary Recap: Feb. 15, 2020

Daily Journal obituaries

By Daily Journal

SATURDAY, Feb. 8

<strong>Boie, Paul Jr.,</strong> 87, Bradley, Feb. 6

<strong>Dominguez, Philip,</strong> 31, Bourbonnais, Feb. 7

<strong>McClatchey, Martha,</strong> 91, Watseka, Feb. 3

<strong>Sparrow, Marjorie,</strong> 95, St. Anne, Feb. 5

<strong>Willard, Ronald,</strong> 81, Kankakee, Feb. 5

MONDAY, Feb. 10

<strong>Ciaccio, Anthony,</strong> 93, Marion, Feb. 7

<strong>Corbin, Derrick “Diggy,”</strong> 43, Kankakee, Feb. 4

TUESDAY, Feb. 11

<strong>Matyasec, Zachary,</strong> 38, Kankakee, Feb. 4

<strong>Noonan, Donald,</strong> 88, Cissna Park, Feb. 9

<strong>Payton, Denise,</strong> 62, Coal City, Feb. 8

WEDNESDAY, Feb. 12

<strong>Lawless, James,</strong> 98, Bourbonnais, Feb. 11

<strong>Lide, Christopher,</strong> 41, Custer Park, Feb. 10

<strong>Thompson, Larry “LD,”</strong> 73, Kankakee, Feb. 7

<strong>Vanderbilt Walker, Tammy,</strong> 52, Chicago, Feb. 7

THURSDAY, Feb. 13

<strong>Broquard, Ralph,</strong> 86, Watseka, Feb. 10

<strong>Phillips, Jennifer,</strong> 69, Bradley, Feb. 12

<strong>Rusk, Patricia,</strong> 85, Manteno, Feb. 9