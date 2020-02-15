Obituary Recap: Feb. 15, 2020

SATURDAY, Feb. 8
<strong>Boie, Paul Jr.,</strong> 87, Bradley, Feb. 6
<strong>Dominguez, Philip,</strong> 31, Bourbonnais, Feb. 7
<strong>McClatchey, Martha,</strong> 91, Watseka, Feb. 3
<strong>Sparrow, Marjorie,</strong> 95, St. Anne, Feb. 5
<strong>Willard, Ronald,</strong> 81, Kankakee, Feb. 5
MONDAY, Feb. 10
<strong>Ciaccio, Anthony,</strong> 93, Marion, Feb. 7
<strong>Corbin, Derrick “Diggy,”</strong> 43, Kankakee, Feb. 4
TUESDAY, Feb. 11
<strong>Matyasec, Zachary,</strong> 38, Kankakee, Feb. 4
<strong>Noonan, Donald,</strong> 88, Cissna Park, Feb. 9
<strong>Payton, Denise,</strong> 62, Coal City, Feb. 8
WEDNESDAY, Feb. 12
<strong>Lawless, James,</strong> 98, Bourbonnais, Feb. 11
<strong>Lide, Christopher,</strong> 41, Custer Park, Feb. 10
<strong>Thompson, Larry “LD,”</strong> 73, Kankakee, Feb. 7
<strong>Vanderbilt Walker, Tammy,</strong> 52, Chicago, Feb. 7
THURSDAY, Feb. 13
<strong>Broquard, Ralph,</strong> 86, Watseka, Feb. 10
<strong>Phillips, Jennifer,</strong> 69, Bradley, Feb. 12
<strong>Rusk, Patricia,</strong> 85, Manteno, Feb. 9