Obituary Recap: Feb. 1, 2020

SATURDAY, Jan. 25
<strong>Alexander, Joanne,</strong> 85, Kankakee, Jan. 18
<strong>Denault, Norma,</strong> 84, Warsaw, Ind., Jan. 24
<strong>Smith, Carol Ann,</strong> 77, Bourbonnais, Jan. 20
MONDAY, Jan. 27
<strong>Miller, Bernard,</strong> 90, St. Anne, Jan. 23
<strong>Savoie, Pierre,</strong> 56, Springfield, Jan. 18
TUESDAY, Jan. 28
<strong>Eilers, William,</strong> 77, Sheldon, Jan. 25
<strong>Reinagle, Glen,</strong> 82, Rice Lake, Wis., Jan. 22
<strong>Saathoff, Elmer,</strong> 68, Kankakee, Jan. 20
<strong>Thoreson, Elaine,</strong> 101, Naperville, Jan. 22
WEDNESDAY, Jan. 29
<strong>Aspel, Francis “Frank,”</strong> 97, Kankakee, Jan. 27
<strong>Burton, Brenda,</strong> 57, Albuquerque, N.M., Nov. 24
<strong>Chamberlain, Susan,</strong> 61, Manteno, Jan. 26
<strong>Fogarty, Cynthia,</strong> 64, Benton, Ky., Jan. 24
<strong>Greer, Barbara Jean,</strong> 73, Sun River Terrace, Jan. 23
<strong>Latty, Michael Jr.,</strong> 41, Momence, Jan. 26
<strong>Lekousis, Andrew,</strong> 90, Bourbonnais, Jan. 25
<strong>Lochner, John “Jack,”</strong> 79, Herscher, Jan. 24
<strong>Morris, Mitchell,</strong> 60, Kankakee, Jan. 21
<strong>Schnell, Betty “Jane,”</strong> 96, Manteno, Jan. 25
<strong>Sharkey, Richard</strong>, 87, Momence, Jan. 27
THURSDAY, Jan. 30
<strong>Benjamin, Elizabeth,</strong> 73, Wabash, Ind., Jan. 28
<strong>Morgan, Jerome “Jerry,”</strong> 86, Momence, Jan. 28