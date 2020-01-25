Obituary Recap: Jan. 25, 2020

SATURDAY, Jan. 18
<strong>Anest, Dena,</strong> 94, Bourbonnais, Jan. 15
<strong>Frey, Jossette,</strong> 46, Chicago, Jan. 13
<strong>Kronika, Dianne,</strong> 66, Bourbonnais, Jan. 12
<strong>McCutchan, Richard,</strong> 72, Manteno, Jan. 11
<strong>Surprenant, Leonard,</strong> 66, Omaha, Neb., Jan. 13
<strong>Wagner, Ronald,</strong> 73, Bourbonnais, Jan. 15
MONDAY, Jan. 20
Martin Luther King Jr. Holiday, no newspaper publishedTUESDAY, Jan. 21
<strong>Kaufmann, Engel,</strong> 84, Watseka, Jan. 19
<strong>Taylor, Barbara,</strong> 86, Mazon, Jan. 19
WEDNESDAY, Jan. 22
<strong>Bukowski, Donald,</strong> 90, Momence, Jan. 20
<strong>Cosgrove-Hossbach, Carol,</strong> 81, Peotone, Jan. 21
<strong>Deany, Rita,</strong> 84, Herscher, Jan. 18
<strong>Martin, Charles “Sonny,”</strong> 78, Lexington, Jan. 19
<strong>Nishio, Jane,</strong> 84, Bourbonnais, Jan. 18
<strong>Porter, Kia,</strong> 38, Chicago, Jan. 15
THURSDAY, Jan. 23
<strong>Eller, William,</strong> 74, Braidwood, Jan. 22
<strong>Graham, Christopher,</strong> 50, of Ashkum, Jan. 16
<strong>Henley, John Jr.,</strong> 82, Kankakee, Jan. 9
<strong>Ziebart, Adolf,</strong> 92, Kankakee, Jan. 21