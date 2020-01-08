Death notices: Jan. 8, 2020

<strong>Death notices</strong>
<strong>Phyllis S. Astle</strong>, 93, of Momence, passed away Sunday (Jan. 5, 2020) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home of Bourbonnais.
<strong>David Odorizzi Jr.</strong>, 76, of Bourbonnais, passed away Tuesday (Jan. 7, 2020) at his home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.
<strong>Larry Parks</strong>, 76, of Ashkum, passed away Monday (Jan. 6, 2020). Funeral arrangements are by Baier Funeral Home in Watseka.