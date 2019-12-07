Obituary Recap: Dec. 7, 2019

SATURDAY, Nov. 30
<strong>Beausoleil, Enola,</strong> 97, Winter Haven, Fla., Nov. 22
<strong>Dubree, Jo,</strong> 75, Kankakee, Nov. 26
<strong>Johnson, Margaret,</strong> 95, Watseka, Nov. 28
<strong>Meeker, Carolyn,</strong> 75, Kankakee, Nov. 22
<strong>Meissen, Kathryn,</strong> 90, Bourbonnais, Nov. 26
<strong>Reynolds, Raphealla,</strong> 88, Galesburg, Nov. 27
<strong>Tilley, James,</strong> 42, Brookport, Nov. 23
<strong>Vito, Carol,</strong> 80, Reddick, Nov. 26
MONDAY, Dec. 2
<strong>Berns, Marie Lanoue,</strong> 85, Chandler, Ariz., Nov. 22
TUESDAY, Dec. 3
<strong>Terrell, Domonique,</strong> 34, Bourbonnais, Nov. 24
WEDNESDAY, Dec. 4
<strong>Bartlett, Michelle,</strong> 42, Russellville, Ark., Dec. 2
<strong>Gohring, Joan,</strong> 91, Prophetstown, Nov. 27
<strong>Hesner, Julie,</strong> 62, Cary, Nov. 26
<strong>McGlennon, David,</strong> 72, Kankakee, Dec. 1
<strong>Milligan, Mary,</strong> 95, Manteno, Nov. 28
THURSDAY, Dec. 5
<strong>Farley, Clarence,</strong> 86, Kankakee, Dec. 2