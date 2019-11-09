Obituary Recap: Nov. 9, 2019

SATURDAY, Nov. 2
<strong>Galeaz, Ellen Elizabeth “Gal,”</strong> 89, Campus, Oct. 31
<strong>Neumann, Jamie,</strong> 67, Watseka, Sept. 28
<strong>Running, Walter,</strong> 76, Kankakee, Oct. 16
<strong>Salery, Barbara,</strong> 69, Bourbonnais, Oct. 26
<strong>Topliff, Harriet,</strong> 96, Bradley, Oct. 30
MONDAY, Nov. 4
<strong>Cole, Floyd,</strong> 73, Bourbonnais, Nov. 1
<strong>Verkler, Ross,</strong> 84, Watseka, Nov. 2
<strong>Whitty, Lawrence,</strong> 82, Davenport, Iowa, Oct. 29
TUESDAY, Nov. 5
<strong>Donohue, Joseph,</strong> 85, Wilmington, Nov. 2
<strong>O’Cull, Cheryl,</strong> 68, Rocky Point, N.C., Nov. 3
<strong>Padgett, Joseph,</strong> 74, Kankakee, Nov. 3
<strong>Wilson, Carol,</strong> 90, Kankakee, Nov. 1
WEDNESDAY, Nov. 6
<strong>Buckman, Gerald,</strong> 103, Kankakee, Oct. 26
<strong>Canfield, Brian,</strong> 90, Manteno, Oct. 29
<strong>Deprospero, William,</strong> 74, Bourbonnais, Nov. 1
<strong>Gerth, Hubert,</strong> 94, Chatsworth, Nov. 3
<strong>Heeler, Marjorie Cailteux,</strong> 95, Cllifton, Nov. 3
<strong>Michaels, Jessica,</strong> 30, Bourbonnais, Nov. 3
<strong>Molck, Charla,</strong> 85, Onarga, Nov. 3
<strong>Newman, Rufus,</strong> 90, Kankakee, Nov. 4
<strong>Snedden, Keith,</strong> 63, St. Anne, Nov. 4
<strong>Sparenberg, Frances,</strong> 60, Remington, Ind., Nov. 1
THURSDAY, Nov. 7
<strong>Moynahan, Deborah,</strong> 59, Grant Park, Nov. 4
Santillan, Cruz, 43, Bradley, Nov. 6