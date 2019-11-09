Death notices: Nov. 9, 2019

<strong>Dan A. Cross</strong>, 66, of Milford, passed away Oct. 28, 2019, at Carle Hoopeston Regional Hospital in Hoopeston. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Milford.
<strong>William A. Doran</strong>, 85, of Kankakee, passed away Wednesday (Nov. 6, 2019) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Kevin T. Hansen</strong>, 28, of Watseka, passed away Tuesday (Nov. 5, 2019) at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Clotee Murray</strong>, 101, of Pembroke Township, passed away Thursday (Nov. 7, 2019) in Chicago. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Rev. Don Richard Stuckwisch Sr.</strong>, 78, of Goodwine, passed away Tuesday (Nov. 5, 2019) at the Iroquois Resident Home in Watseka. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Milford.