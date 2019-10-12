Obituary Recap: Oct. 12, 2019

SATURDAY, Oct. 5
<strong>Broderick, Cheryl,</strong> 68, Gilman, Oct. 2
<strong>Brower, Dorothy,</strong> 90, Bourbonnais, Sept. 24
<strong>Reynolds, John “Jack,”</strong> 83, Grant Park, Oct. 3
MONDAY, Oct. 7
<strong>Clifton, Margaret</strong>, 83, Momence, Oct. 4
<strong>Murgach, Jay,</strong> 75, Kankakee, Oct. 4
<strong>LaFond, Lauretta,</strong> 97, Kankakee, Oct. 2
TUESDAY, Oct. 8
<strong>Brtva, Franklin,</strong> 85, Sevierville, Tenn., Sept. 23
<strong>Elliot, Wendell,</strong> 93, Herscher, Oct. 5
<strong>Steffes, Robert,</strong> 100, Elwood, Oct. 4
WEDNESDAY, Oct. 9
<strong>Bereza, John,</strong> 76, Bourbonnais, Oct. 2
<strong>O’Reilly, Dennis,</strong> 69, Kankakee, Oct. 1
<strong>Schriefer, LoAnne,</strong> 82, Gilman, Aug. 30
<strong>St. Louis, Anthony,</strong> 86, Kankakee, Oct. 6
<strong>Zasada, Robert,</strong> 61, Manteno, Oct. 6
THURSDAY, Oct. 10
<strong>Bowden, Father Lloyd,</strong> 96, Joliet, Oct. 6
<strong>Frenzke, Elaine,</strong> 90, St. Augustine, Fla., Oct. 4
<strong>Hoegger, Ronald,</strong> 51, Cabery, Oct. 7
<strong>Ledbetter, Travis Sr.,</strong> 70, Columbus, Miss., Oct 1
<strong>Nelson, Magnolia,</strong> 67, Kankakee, Oct. 1
<strong>Walls, Reandre,</strong> 47, Kankakee, Oct. 7