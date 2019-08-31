Obituary Recap: Aug. 31, 2019

SATURDAY, Aug. 24
<strong>Busse, Orville,</strong> 95, Sun City West, Ariz., Aug. 20
<strong>Stahl, Linda,</strong> 63, Bourbonnais, Aug. 21
<strong>Tousignant, Gerald,</strong> 84, Manteno, Aug. 20
MONDAY, Aug. 26
<strong>Files, Damon,</strong> 48, Bradley, Aug. 17
<strong>Schneider, Stanley Sr.,</strong> 82, Grant Park, Aug. 23
<strong>Winder, Jeannette,</strong> 83, Buckley, Aug. 24
TUESDAY, Aug. 27
<strong>Harbour, Mary,</strong> 97, Manteno, Aug. 21
WEDNESDAY, Aug. 28
<strong>Giasson, Mark,</strong> 58, Monon, Ind., Aug. 25
<strong>Moritz, Walter,</strong> 79, Cullom, Aug. 26
<strong>Morrical, Reynold,</strong> 77, Columbia, Tenn., April 2
<strong>Rehberg, Krystal,</strong> 27, Kankakee, Aug. 23
<strong>Webber, David,</strong> 89, Herscher, Aug. 26
<strong>Yarno, Donna,</strong> 79, Kankakee, Aug. 22
THURSDAY, Aug. 29
<strong>Chisholm, Gregory,</strong> 56, Oak Harbor, Wash., Aug. 20
<strong>Graham, Charlene,</strong> 88, Clifton, Aug. 22
<strong>McCorkle, Shirley,</strong> 85, Rydal, Ga., Aug. 26