Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary Recap: Aug. 31, 2019

By Daily Journal

SATURDAY, Aug. 24

<strong>Busse, Orville,</strong> 95, Sun City West, Ariz., Aug. 20

<strong>Stahl, Linda,</strong> 63, Bourbonnais, Aug. 21

<strong>Tousignant, Gerald,</strong> 84, Manteno, Aug. 20

MONDAY, Aug. 26

<strong>Files, Damon,</strong> 48, Bradley, Aug. 17

<strong>Schneider, Stanley Sr.,</strong> 82, Grant Park, Aug. 23

<strong>Winder, Jeannette,</strong> 83, Buckley, Aug. 24

TUESDAY, Aug. 27

<strong>Harbour, Mary,</strong> 97, Manteno, Aug. 21

WEDNESDAY, Aug. 28

<strong>Giasson, Mark,</strong> 58, Monon, Ind., Aug. 25

<strong>Moritz, Walter,</strong> 79, Cullom, Aug. 26

<strong>Morrical, Reynold,</strong> 77, Columbia, Tenn., April 2

<strong>Rehberg, Krystal,</strong> 27, Kankakee, Aug. 23

<strong>Webber, David,</strong> 89, Herscher, Aug. 26

<strong>Yarno, Donna,</strong> 79, Kankakee, Aug. 22

THURSDAY, Aug. 29

<strong>Chisholm, Gregory,</strong> 56, Oak Harbor, Wash., Aug. 20

<strong>Graham, Charlene,</strong> 88, Clifton, Aug. 22

<strong>McCorkle, Shirley,</strong> 85, Rydal, Ga., Aug. 26