Death notices: July 31, 2019

By Daily Journal

Death notices

<strong>Richard Anundson,</strong> 72, of Manteno, passed away July 24, 2019, in Manteno.

<strong>Kathy Jo Bradley</strong>, 62, of Clearwater, Fla., passed away Friday (July 26, 2019), in Chebanse. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.

<strong>Phyllis Fischer,</strong> 93, of Bourbonnais, passed away Monday (July 29, 2019) at her home. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

<strong>Richard E. “Dick” Hogan,</strong> 95, of Buckingham, passed away Tuesday (July 30, 2019) at Miller Health Care Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Homes.

<strong>Terrell Love,</strong> 27, of Pembroke Township, passed away July 24, 2019, at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Leggett Funeral Home, Hopkins Park.