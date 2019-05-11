Shaw Local

Obituaries

Obituary Recap: May 11, 2019

By Daily Journal

Here’s a list of the area obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week. Friday’s edition is electronic only, and those obituaries also appear in either the Thursday or Saturday print edition.

SATURDAY, May 4

Bialas, Ronald, 81, Beecher, April 21

Drassler, Laura, 67, Sun City West, Ariz., April 9

Olszewski, Brendan, 50, Orono, Minn., April 27

Parks, Doris, 90, Austin, Texas, April 29

Regnier, Derek, 55, Indianapolis, March 18

Shaffer, Ruth, 90, Kankakee, April 30

Tyler, Lorrie, 96, Coal City, May 1

Van Voorst, Anita, 83, Union Hill, April 30

MONDAY, May 6

Langman, William, 94, Kankakee, May 2

TUESDAY, May 7

Boswell, John "Dewey" III, 65, Bourbonnais, May 5

Chandler, Christine, Boise, Idaho, May 2

Wilson, John, 73, Anna, May 5

Zigtema, Vernadene, 81, Casa Grande, Ariz., April 16

WEDNESDAY, May 8

Ferguson, Gladys, 92, Plant City, Fla., May 1

Gifford, Chester, 55, Buckingham, May 3

Horney, Marion, 98, Danforth, May 4

Hourihan, David, 62, Bourbonnais, May 3

Orrison, Peggy, 86, Herscher, May 6

Rich, Phyllis, 94, Bradley, May 5

Sullivan, Janice Kupferer, 63, Rancho Mirage, Calif., April 11

Trubach, Phyllis, 92, Manteno, May 1

THURSDAY, May 9

Giddings, Earl, 84, Las Vegas, Nev., April 24

Harrison, William, 72, Pontiac, May 7

McTaggart, Dennis, 65, Champaign, May 7

Murrell, Alvin Sr., 71, Kankakee, May 7

Olson, Michael, 55, Kankakee, May 7