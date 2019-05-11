Obituary Recap: May 11, 2019

Here’s a list of the area obituaries according to the date the obituary was published in print (including name, age, city, date of death) for the week. Friday’s edition is electronic only, and those obituaries also appear in either the Thursday or Saturday print edition.
SATURDAY, May 4
Bialas, Ronald, 81, Beecher, April 21
Drassler, Laura, 67, Sun City West, Ariz., April 9
Olszewski, Brendan, 50, Orono, Minn., April 27
Parks, Doris, 90, Austin, Texas, April 29
Regnier, Derek, 55, Indianapolis, March 18
Shaffer, Ruth, 90, Kankakee, April 30
Tyler, Lorrie, 96, Coal City, May 1
Van Voorst, Anita, 83, Union Hill, April 30
MONDAY, May 6
Langman, William, 94, Kankakee, May 2
TUESDAY, May 7
Boswell, John "Dewey" III, 65, Bourbonnais, May 5
Chandler, Christine, Boise, Idaho, May 2
Wilson, John, 73, Anna, May 5
Zigtema, Vernadene, 81, Casa Grande, Ariz., April 16
WEDNESDAY, May 8
Ferguson, Gladys, 92, Plant City, Fla., May 1
Gifford, Chester, 55, Buckingham, May 3
Horney, Marion, 98, Danforth, May 4
Hourihan, David, 62, Bourbonnais, May 3
Orrison, Peggy, 86, Herscher, May 6
Rich, Phyllis, 94, Bradley, May 5
Sullivan, Janice Kupferer, 63, Rancho Mirage, Calif., April 11
Trubach, Phyllis, 92, Manteno, May 1
THURSDAY, May 9
Giddings, Earl, 84, Las Vegas, Nev., April 24
Harrison, William, 72, Pontiac, May 7
McTaggart, Dennis, 65, Champaign, May 7
Murrell, Alvin Sr., 71, Kankakee, May 7
Olson, Michael, 55, Kankakee, May 7