Death notices: May 9, 2019

<strong>Death notices</strong>

<strong>Bona Lee Gabrielson</strong>, 94, of Manteno, passed away Wednesday (May 8, 2019) at Miller Rehabilitation Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.

<strong>Justin VonQualen</strong>, 38, of Gardner, passed away Tuesday (May 7, 2019) at his home in Morris. Funeral arrangements are by Reeves Funeral Home in Gardner.

<strong>Past services</strong>

Funeral services for <strong>Dirk Diepeveen, </strong>89, of Bourbonnais, were held May 4 at Faith Church in Kankakee. Dirk passed away April 26, 2019. Burial was in Kankakee Memorial Gardens in Aroma Township. Pallbearers were Dirk, Rick, Ron and Mitchell Diepeveen, Robert Dam and Mike Arends.

