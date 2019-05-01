Death notices: May 1, 2019

death notices
<strong>Terry W. Huckleby,</strong> 70, of Milford, passed away Monday (April 29, 2019) in Hoopeston. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Milford.
<strong>Charles E. Melcher,</strong> 77, of Kankakee, passed away Friday (April 26, 2019) at Amita Health St. Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Orda J. Nutter,</strong> 85, of Herscher, passed away Monday (April 29, 2019) at the Illinois Veterans Home at Manteno. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.
<strong>Pamela Kay Wood</strong>, 65, of St. Anne, passed away Saturday (April 27, 2019) at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home.