Death notices: April 13, 2019

Death notices
<strong>Kenneth Gene Barnes Sr.</strong>, 86, of Bradley, passed away Wednesday (April 10, 2019) at his home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Bourbonnais.<strong> </strong>
<strong>Mary Lou Holt</strong>, 89, of Watseka, passed away on Wednesday (April 10, 2019) at the Sheldon Health Care Center. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Todd Mark Smith,</strong> 56, of Dover, Ark., and formerly of St. Anne, passed away April 5, 2019, at St. Mary's Regional Medical Center in Dover, Ark. Funeral arrangements are by Shinn Funeral Service in Russellville, Ark.
<strong>Vincent E. Clark III</strong>, 10 months old, of Calumet City, passed away Wednesday (April 10, 2019) at University of Chicago Medicine Comer Children’s Hospital. Arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.