Harry Darabaris

Harry John Darabaris, 82, of St. Charles, and formerly of Manteno and Roseland, passed away Saturday (April 6, 2019).
He was born to John and Anna Darabaris, in Chicago.
Surviving are his loving wife, Joan; seven children, Stephen Darabaris, Michael (Suzanne) Darabaris, Mary Jo (Steven) Smith, Andrea (David) Schumm, Celeste (Michael) Scimo, Albert (Teresa) Darabaris and Roseann Darabaris; 20 grandchildren, Tiffany (Keagan) Mc Peters, Trask (Krissy) Darabaris, Stephanie Darabaris, Trace Darabaris, Travis Darabaris, Zachary Darabaris, Jacob Darabaris, Olivia Darabaris, Dr. Jimmy Smith, Nino Smith, Maria Smith, Jessica Kraft, Emily (Mark) Kuntz, Tom Kraft, Daniel Scimo, Andrew Scimo, Joseph Scimo, Katie Darabaris, Christy Darabaris and Mitchell Darabaris; seven great-grandchildren; sister, Marie (Gerald) Schiera; brother, John Darabaris; along with many nieces and nephews.
Preceding him in death were an infant granddaughter, Julia Rae Darabaris; and his brother, George Darabaris.
Visitation will be from 4 p.m. to 8 p.m. Thursday, April 11, at Yurs Funeral Home, 405 E. Main St., St. Charles. Funeral Mass will be at 10:30 a.m. Friday, April 12, at St. John Neumann Catholic Church, 2900 E. Main St., St. Charles. Burial will be private.
Memorials may be made to St. John Neumann Catholic Church.
