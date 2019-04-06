Death notices: April 6, 2019

<strong>Death notices</strong>
<strong>Richelle (Brueggert) Clesi</strong>, 50, of Tucson, Ariz., and formerly of Bradley, passed away March 19, 2019, in Tucson, Ariz.
<strong>Donald Harvey "Pudge,"</strong> 49, of South Wilmington, passed away Monday (April 1, 2019) at Joliet Area Community Hospice Home. Funeral arrangements are by Reeves Funeral Homes, Ltd. in Coal City.
<strong>Andrea Williams</strong>, 48, of Kankakee, passed away March 25, 2019 at Rush Presbyterian St. Luke's Hospital in Chicago. Funeral arrangements are by Ervin Funeral Home in Kankakee.
