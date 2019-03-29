Shaw Local

Obituary Recap: March 30, 2019

By Daily Journal

SATURDAY, March 23

Hicks, Roger, 86, Kingsport, Tenn., March 12

Kelly, Robert, 90, Peoria, Ariz., March 14

Kuipers, Clarence, 98, Onarga, March 21

Warchol, Raymond, 78, Bourbonnais, March 19

MONDAY, March 25

Brewton, Alvin, 81, Kankakee, March 14

Faford, Greg, 67, Bourbonnais, March 22

TUESDAY, March 26

Bertrand, Ray, 89, Bourbonnais, March 21

Denton, Gerald "Jerry," 75, Momence, March 24

Meuser, Shirley, 87, Veedersburg, Ind., March 24

Smith, Bernadine, 83, Milford, March 25

Thornton, Bobbie Jean, 67, Kankakee, March 18

WEDNESDAY, March 27

Delby, Ronald, 87, Manteno, March 24

Drews, Randall, 72, Manteno, March 24

Jensen, Lucille, 94, Herscher, March 22

Patterson, Kenneth, 70, Watseka, March 25 

THURSDAY, March 28

Klomparens, Arletta, 92, Pontiac, March 24

Paddock, Merry, 82, Kankakee, March 27