Merry Paddock

Merry J. Paddock, 82, of Kankakee, passed away Wednesday (March 27, 2019) at Miller Healthcare Center in Kankakee.
She was born April 28, 1936, in St. Louis, Mo., the daughter of Jack and Mary Grace Leach Roberts.
Merry married Hal Paddock on March 27, 1957.
She had been a teacher at Peotone Junior High School and retired after 30 years of service. Merry also taught at Chebanse Grade School.
Merry was a graduate of Alton High School and Olivet Nazarene University. She attended Eastern Illinois University.
She was a Sunday school teacher and choir director at the Milford Methodist Church.
Merry enjoyed reading, gardening and solving puzzles.
Surviving are her husband, Hal Paddock, of Kankakee; one son, Timothy Paddock, of Kankakee; one grandchild; one great-grandchild; and her dog, Tippy.
Private graveside services will be in Momence Cemetery, Momence.
Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, Kankakee.
