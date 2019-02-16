Obituary Recap: Feb. 16, 2019

SATURDAY, Feb. 9
<strong><strong>Brubac, </strong>James</strong>, 89, Golconda, Jan. 26
<strong><strong>Coulter, </strong>Jaynne</strong>, 46, Momence, Feb. 5
<strong><strong>Downhour, </strong>Russell</strong><span data-mce-mark="1">, 91, Bourbonnais, Jan. 31</span>
<strong><strong>Dyson, </strong>William</strong><span>, 94, Kankakee, Feb. 2</span>
<strong><strong>Gigl, </strong>James</strong><span>, 79, Clifton, Feb. 6</span>
<strong>Gorbet, </strong><strong>Donald</strong><span>, 82, Bourbonnais, Feb. 5</span>
<strong>Green, </strong><strong>Billie Lou</strong><span>, 94, Timpson, Texas, Feb. 5</span>
<strong>Harrington, </strong><strong>Joe</strong><span>, 63, Chebanse, Feb. 6</span>
<strong>Jones, </strong><strong>Frank</strong><span>, 70, Romeoville, Feb. 5</span>
<strong>Longtin, </strong><strong>Richard</strong><span>, 74, Bourbonnais, Feb. 6</span>
<strong>Sanders, </strong><strong>Lucille</strong>, 84, Bourbonnais, Feb. 4
TUESDAY, Feb. 12
<strong>Bydalek, Richard</strong>, 61, Summerville, S.C., Feb. 6
<strong>McGuire, Deborah</strong>, 59, Hudson, Feb. 8
<strong>Neel, Rosalie</strong>, 86, Bloomington, Ind., Feb. 4
<strong>Owen, Margie</strong>, 88, Kankakee, Feb. 11
<strong>Schultz, Douglas</strong>, 76, Kankakee, Dec. 11
WEDNESDAY, Feb. 13
<strong>Benson, Nancy,</strong> 76, Bourbonnais, Feb. 10
<strong>Harling, Colleen</strong>, 86, Crystal Lake, Feb. 12
<strong>Lee, Ezell Jr.</strong>, 66, Kankakee, Feb. 9
<strong>Richmond, Carla</strong>, 80, Bourbonnais, Feb. 9
<strong>Shelby, Florence</strong>, 86, Bourbonnais, Feb. 10
<strong>Wahlen, Frank</strong>, 56, Bourbonnais, Feb. 8
THURSDAY, Feb. 14
<strong>Jones, Frank Sr.</strong>, 70, Romeoville, Feb. 5
<strong>Kerschke, Dennis</strong>, 70, Des Moines, Iowa, Feb. 7
<strong>Shell, Robert</strong>, 77, Clifton, Feb. 12
<strong>Shidler, William</strong>, 62, Bourbonnais, Feb. 12
<strong>Shover, Maurice</strong>, 90, Herscher, Feb. 11