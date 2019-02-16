Death notices: Feb. 16, 2019

Death notices
<strong>Kelvin E. "Kevin" Munsch</strong>, 56, of Bourbonnais, passed away Thursday (Feb. 14, 2019) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Julie Anne White</strong>, 61, of Watseka, passed away Tuesday (Feb. 12, 2019) at her home. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Herman Hinderer</strong>, 89, of Kankakee, passed away Friday (Feb. 15, 2019) at his home. Arrangements are by Schreffler Funeral Home, Kankakee.
<strong>Barbara A. Collum</strong>, 72, of Manteno, passed away Thursday (Feb. 14, 2019) at her home. arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.
<strong>Joseph Gibbs</strong>, 83, of Kankakee, passed away Thursday (Feb. 14, 2019) at Riverside Medical Center in Kankakee. Arrangements are by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
