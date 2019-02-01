Death notices: Feb. 1, 2019

Death notices
<strong>Joan P. Ballenger,</strong> 81, of Corona, Calif., passed away Jan. 25, 2019. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Russell Downhauer,</strong> 92, of Bourbonnais, passed away Thursday (Jan. 31, 2019) at his home. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Clarence Ouwenga,</strong> 100, of Manteno, passed away Thursday (Jan. 31, 2019) at Riverside Senior Citizens’ Life Community. Funeral arrangements are by Schreffler Funeral Homes.
<strong>Ollie M. Sims,</strong> 94, of Kankakee, passed away Wednesday (Jan. 30, 2019) at Riverside Medical Center. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home.
<strong>Todd Sutton,</strong> 60, of Kankakee, passed away Thursday (Jan. 31, 2019) at home. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home.
<strong>Dolores Rivard,</strong> 94, of Kankakee, passed away Friday (Feb. 1, 2019) at Riverside Senior Life Communities in Kankakee. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Viola E. Noll-Paro,</strong> 65, of Watseka, passed away Thursday (Jan. 31, 2019) at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.
Past services
Funeral services for <strong>Glenn E. Houk,</strong> 84, of St. Anne, were held Jan. 26 at River Valley Christian Fellowship Church in Bradley, with the Rev. Derick Miller officiating. Glenn passed away Jan. 20, 2019. Pallbearers were Jenna Cramer, Jordan, Jonah and Josiah Blair, Nikki and Paige Cooper and Joshua and Jeremy Caraway.