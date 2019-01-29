Death notices: Jan. 29, 2019

Death notices
<strong>Lloyd Gadbois</strong>, 92, of Kankakee, passed away Monday (Jan. 28, 2019) at Presence Heritage Village in Kankakee. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Marvin Kollmann</strong>, 82, of Watseka, passed away Monday (Jan. 28, 2019) at his home. Arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Margaret Maxwell</strong>, 94, of Watseka, passed away Saturday (Jan. 26, 2019) at Iroquois Resident Home in Watseka. Arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.