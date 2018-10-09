Death notices: Oct. 9, 2018

Death notices

<strong>Robert R. Magsamen III</strong>, 75, Bradley, passed away Sunday (Oct. 7, 2018) at Advocate Christ Hospital in Oak Lawn. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

<strong>Melvin G. Marshall</strong>, 77, of Manteno, passed away Sunday (Oct. 7, 2018) at Presence St Mary’s Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Brown-Jensen Funeral Home.

<strong>Dr. John Orme</strong>, 63, of Watseka, passed away Monday (Oct. 8, 2018) at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Funeral arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.

<strong>Helen Smith</strong>, 93, of Bourbonnais, passed away Monday (Oct. 8, 2018) in the emergency room at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

Past services

Funeral services for <strong>James V. Gray</strong>, 95, of Clifton, were held Oct. 5 at St. Peter’s Catholic Church in Clifton. The Rev. Douglas Hauber officiated. Mr. Gray passed away Oct. 1, 2018. Burial was in St. Peter’s Catholic Cemetery, Clifton. Pallbearers were James V. Gray II, Dale Gray Jr., Randy Cast, and Alex, Aaron and Joshua Kolsar.

Funeral services for <strong>James J. Vavra</strong>, 78, of Manteno, were held Oct. 4 at Clancy-Gernon Funeral Homes, Manteno. Deacon Patrick Skelly officiated. Mr. Vavra passed away Sept. 29, 2018. Burial was in Calumet Park Cemetery in Merrillville, Ind.

Funeral services for <strong>Daniel Sanders</strong>, 36, of Bradley, were held Oct. 5 at Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel. Pastor John Hines officiated. Mr. Sanders passed away Sept. 30, 2018. Burial was in All Saints Cemetery, Bourbonnais. Pallbearers were Zach Parker, Freddy Fiores, Josh Popovich, Buzz Luebeck, Jeff Hendrickson, Seth Riley, Rob Blair and Andrew Schultz.