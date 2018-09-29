Death notices: Sept. 29, 2018

<strong>Death notices</strong>

<div id="m_6265020480365925916yui_3_16_0_ym19_1_1538062192830_8063"><strong>ALinda L. Cobb</strong>, 69, of Kankakee, passed away Wednesday (Sept. 26, 2018) at Loyola University Medical Center in Maywood. Funeral arrangements are pending at Jones Funeral Home in Kankakee.</div><div id="m_6265020480365925916yui_3_16_0_ym19_1_1538062192830_8063"> </div><div id="m_6265020480365925916yui_3_16_0_ym19_1_1538062192830_8063"><strong>Willie L. Flynn,</strong> 73, of Kankakee, passed away Thursday (Sept. 27, 2018) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Jones Funeral Home in Kankakee.</div>