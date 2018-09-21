Anna Cecil

Anna Mae (Hislop) Cecil, 84, of Orlando, Fla., passed away Sept. 14, 2018, at Central Florida Regional Hospital in Sanford, Fla.
Visitation will be from 10 a.m. Monday, Sept. 24, until the 11 a.m. funeral service at Grace Bible Church, 201 Kellerhal Drive, Cissna Park. Earl and George Cecil will officiate. Burial will follow in Cissna Park Cemetery in Cissna Park. Memorials may be made to Orlando Wesleyan Church, c/o Granny Annie’s Kitchen, 1665 Chickasaw Trail, Orlando, FL 32825.
