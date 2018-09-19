Death notices: Sept. 19, 2018

Death notices
Marjorie Dirks, 81, of Watseka, passed away Tuesday (Sept. 18, 2018) at Faith Place Nursing Home in Danforth. Funeral arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.
Jeffery R. Dupuis, 63, of Kankakee, passed away Monday (Sept. 17, 2018) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
Patricia A. Orr, 82, of Watseka, passed away Tuesday (Sept. 18, 2018) at Prescence St. Joseph Hospital in Joliet. Funeral arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.