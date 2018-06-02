Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary budget June 2

By Daily Journal

Done - Flag - Arlen Scott - $150 obit - with photo - With Flag

Done - Barbara Miller - $150 obit - with photo - no flag

Done - John Weber - $150 obit - with photo - no flag

Done - Maurice Blanchette - free - no photo - no flag

Done - Shirley Tobey - free - no photo - no flag

Done - Aldine Hines - $150 - no photo - no flag

<span>Done - Bernadine Travis - free - no photo - no flag</span>

<span><span>Done - Felisha Rae Heelan - free - no photo - no flag</span></span>

<span><span><span>Done - Mary Martin - $150 - with photo - no flag</span></span></span>

<span><span><span>Done - ne Langlois - $150 - with photo - no flag</span></span></span>

- obituaries - list for page 2

- daily deaths including: Goldie Sapp