Death notices: May 19, 2018

<strong>• </strong><strong>DEATH NOTICES</strong>
<strong>Helen Delores Anderson</strong>, 83, of Manteno, passed away Thursday (May 17, 2018) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Schreffler Funeral Homes, Bourbonnais Chapel.
<strong>Judy (Scudder) Kimmel</strong>, of Gilman, passed away at 2:42 p.m. on Thursday (May 17, 2018) at Presence St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Redenius Funeral Home in Gilman.
<strong>Albert Franklin</strong>, 77, of Bradley, passed away Friday (May 18, 2018) at his home. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Marlene D. LaMotte</strong>, 74, of Momence, died Friday (May 18, 2018) at Rush University Medical Center, Chicago. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Patricia M. LaMarre</strong>, 84, of Lancaster, Ohio, and formerly of Kankakee, passed away Friday (May 18, 2018) at Primrose Assisted Living in Lancaster. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Kenneth Donar</strong>, 81, of North Las Vegas, Nev., and formerly of the area, passed away Thursday (May 17, 2018) at his son's home in North Las Vegas. Arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.
<strong>Audrey M. Bergstrom</strong>, 92, of Dunnellon, Fla., and formerly of Watseka, died Thursday (May 17, 2018) at Seven Rivers Regional Medical Center in Crystal River, Fla. Arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong> </strong>
<strong> </strong>