<p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">Rose Ann Buck, </span><span data-mce-mark="1">93, of Watseka, passed away </span><span data-mce-mark="1">Wednesday (March 28, 2018).</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">She was born </span><span data-mce-mark="1">Nov. 27, 1924, in Ojibwa, Wis., the daughter of </span><span data-mce-mark="1">Adam and Rose (Brown) Kraft. Rose married </span><span data-mce-mark="1">Warren Buck on Nov. 27, 1943, in Schwer.</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">Rose</span> <span data-mce-mark="1">helped farm with her husband and worked for Condenser and TRW for 10 years before starting up and owning a school bus company for Unit 9 for 24 years</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">She</span> <span data-mce-mark="1">enjoyed gardening and traveling. She enjoyed traveling so much that she had visited all 50 states.</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">Surviving are daughters, </span><span data-mce-mark="1">Susan (Jack) Zimmerman, of Baltimore, Md., and Gloria (Jeanie) Kalhust, of West Lafayette, Ind.; sister, </span><span data-mce-mark="1">Gladys Beers, of Webster, Wis.; g</span><span data-mce-mark="1">randchildren,</span><span data-mce-mark="1"> Timothy Mathis, Pamela Piper, Eric Kalhust, Amy White and Shannon Lange; g</span><span data-mce-mark="1">reat-grandchildren, T</span><span data-mce-mark="1">iffany, Ashley, Jacob, Kaleb, Gavin, Julia and Aiden; along with many n</span><span data-mce-mark="1">ieces and nephews.</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">Preceding her in death were her parents; husband</span><span data-mce-mark="1">; daughter, Patricia Buck; two brothers; and one sister.</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">Visitation will be from 4 p.m. to 7 p.m. Monday, April 2, at </span><span data-mce-mark="1">Baier Funeral Home in Watseka. An additional time for visitation will be from 10 a.m. on Tuesday, April 3, until the 11 a.m. funeral services at Fa</span><span data-mce-mark="1">ith Lutheran Church in Watseka, with the Rev. </span><span data-mce-mark="1">Jordan Cooper officiating. Burial will follow in </span><span data-mce-mark="1">Prairie Dell Cemetery in Iroquois.</span></p><p dir="ltr"><span data-mce-mark="1">Memorials may be made to</span> <span data-mce-mark="1">Faith Lutheran Church and/or the charity of the donor’s choice.</span></p><p dir="ltr"><span>Please sign her online guestbook at</span> <span>baierfuneralhome.com.</span></p><p dir="ltr"><span>(Pd)</span></p>