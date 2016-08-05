Death notices: Aug. 6, 2016

<strong>• DEATH NOTICES</strong>
<strong>William Dobberpul</strong>, 94, of Kankakee, passed away Thursday (Aug. 4, 2016). Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Homes.
<strong>• COMING SERVICES</strong>
<strong>Saturday, Aug. 6</strong>
<strong>William "Bill" Dyon</strong>, 10 a.m. Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, Kankakee
<strong>Monday, Aug. 8</strong>
<strong>M. C. McKnight Jr.</strong>, 11 a.m. Second Baptist Church, Kankakee
<strong>• PAST SERVICES</strong>
Funeral services for <strong>Doris James</strong>, 85, of Kankakee, were held Aug. 4 at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee, with the Rev. Terry Anglea officiating. She passed away Aug. 1, 2016. Pallbearers were Steve and Jon Smith, Steve Hoyt, Jim Keys, Carl Cavitt and Dave Shrinder.