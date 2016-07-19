Jean Lange, 80, of Beecher, passed away Sunday (July 17, 2016) in Dyer, Ind.
She was born Oct. 14, 1935, in Beecher, the daughter of Edward and Clara Schultz (nee Selk). Jean married Donald Lange on March 13, 1954, at Zion Lutheran Church in Beecher.
Jean worked at Tony's Pizza in Beecher and was a Cubs fan, enjoyed playing cards, knitting and fishing.
Surviving are her husband, Donald; one son, Randy (Geralyn) Lange; one daughter, Nancy Riechers; 11 grandchildren, Nick, Ben, Meagan, Brittany, Jessica, Spencer, Madison, Sydney, Evan, Mallory and Avery; one great-grandchild, Anellah; two brothers, James Schultz and Eugene "Jack" (LaRue); three sisters, Bonnie Matthias, Carol "Honey" McConkey and Betty (Gary) Donahue.
Preceding her in death were six brothers, Sylvester, Lavern, Glen, Edward, Robert and Charles; and eight sisters, Lorraine, Garneta, Faith, Julie, Trenna, Clara and two infant sisters.
Visitation will be from 3 p.m. to 8 p.m. Thursday at Hack Funeral Home in Beecher. Funeral services will be at 11 a.m. Friday at Zion Lutheran Church in Beecher. The Rev. Ronald Rock and the Rev. Aaron Moldenhauer will officiate. Entombment will be in Skyline Memorial Park in Monee.
Memorials may be made to Zion Lutheran Church.
