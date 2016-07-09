Shaw Local

Death notices: July 9, 2016

By Daily Journal

<strong>• DEATH NOTICES</strong>

<strong>Mildred R. "Mick" Elbert</strong>, 90, of Chebanse, passed away Thursday (July 7, 2016) at her home. Funeral arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Clifton.

<strong>Janice Lynn Haigh</strong>, 64, of Kankakee, passed away July 3, 2016 at Watseka Rehab and Health Center. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon Funeral Homes.

<strong>• COMING SERVICES</strong>

<strong>Saturday, July 9</strong>

<strong>Rosemary Sherlock</strong>, 11 a.m. St. Paul's Catholic Church, Peotone

<strong>Monday, July 11</strong>

<strong>Virginia Tammen</strong>, 10 a.m., Knapp Funeral Home, Milford