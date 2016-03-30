Mary Brown

Mary Elizabeth Schwarz Brown, 96, of Kankakee, passed away Feb. 10, 2016.

Visitation will be from 9 a.m. to 10:45 a.m. Saturday at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee. Funeral Mass will be at 11 a.m. Saturday at St. Martin of Tours Catholic Church in Kankakee. A luncheon will follow. Mary's cremains will be interred on Monday, April 4, 2016, in St. Joseph Cemetery in Peoria. Memorials may be made to St. Martin of Tours Catholic Church or the Salvation Army of Kankakee.

Please sign her online guestbook at clancygernon.com.