Death notices: March 2, 2016

By Daily Journal

<strong>• DEATH NOTICES</strong>

<strong>Anna Marie "Babe" Helt</strong>, 89, of Peotone, passed away on Monday (Feb. 29, 2016) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are pending at the Fedde-Helfrich-Cross Funeral Home in Peotone.

<strong>Harry T. Vimpeny</strong>, 71, of Kankakee, passed away Tuesday (March 1, 2016) at his home. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.

<strong>• COMING SERVICES</strong>

<strong>Thursday, March 3</strong>

<strong>Mary Crump</strong>, 10:30 a.m. Calvary Apostolic Church, 16 Baker Circle, Romeoville