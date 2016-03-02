Death notices: March 2, 2016

<strong>• DEATH NOTICES</strong>
<strong>Anna Marie "Babe" Helt</strong>, 89, of Peotone, passed away on Monday (Feb. 29, 2016) at Carle Foundation Hospital in Urbana. Funeral arrangements are pending at the Fedde-Helfrich-Cross Funeral Home in Peotone.
<strong>Harry T. Vimpeny</strong>, 71, of Kankakee, passed away Tuesday (March 1, 2016) at his home. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.
<strong>• COMING SERVICES</strong>
<strong>Thursday, March 3</strong>
<strong>Mary Crump</strong>, 10:30 a.m. Calvary Apostolic Church, 16 Baker Circle, Romeoville