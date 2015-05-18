Death notices: May 18, 2015

<strong>• DEATH NOTICES</strong>
<strong>Barbara Sumner,</strong> 79, of Milford, passed away Saturday (May 16, 2015) at St. Elizabeth East Hospital in Lafayette, Ind. Funeral arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Watseka.
<strong>Maureen Terrell</strong>, 60, of Pembroke Township, passed away Saturday (May 16, 2015)
at her home. Funeral arrangements are pending at Lax Mortuary in Kankakee.
<strong>Imogene Trost</strong>, 82, of Clifton, passed away Sunday (May 17, 2015) at Presence St. Mary's Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Knapp Funeral Home in Clifton.
<strong>• COMING SERVICES</strong>
<strong>Tuesday, May 19</strong>
<strong>John LaPorte</strong>, 11 a.m., Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel