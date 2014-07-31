Dimitri Moser

Dimitri Kenneth Moser, son of Brian and Caryn Watt Moser, of Cissna Park, was stillborn on Saturday (July 26, 2014) at Carle Foundation Hospital in Urbana.

Surviving are his parents, of Cissna Park; paternal grandparents, Dean and Belinda Moser, of Cissna Park; and maternal grandparents, Kenneth and Carolyn Watt, of Chicago.

A memorial visitation will be held from 3 p.m. to 7 p.m. Saturday at Knapp Funeral Home in Cissna Park. Memorials may be made to Hope 4 Aubree (a support organization for the parents of stillborn children).