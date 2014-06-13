Death notices: June 13, 2014

<strong>• DEATH NOTICES</strong>
<strong>Valerie Lade</strong>, 73, of Kankakee, passed away Wednesday (June 11, 2014) at her home. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee.
<strong>Charles Ruder</strong>, 76, of Herscher, passed away Friday (June 13, 2014) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee.
<strong>• COMING SERVICES
Saturday, June 14</strong>
<strong>Oliene Blanchette</strong>, 11 a.m. St. George Catholic Church
<strong>Jessica Dalziel</strong>, 2 p.m. R.W. Patterson Funeral Homes Ltd. & Crematory, Braidwood Chapel
<strong>Lorraine DePasquale</strong>, 11 a.m. Knapp Funeral Home, Clifton
<strong>Dorothy Thomas</strong>, 11 a.m. First United Methodist Church, Wilmington
<strong>William Zauratsky</strong>, 11 a.m. R.W. Patterson Funeral Homes Ltd. & Crematory, Braidwood Chapel
<strong>• PAST SERVICES</strong>