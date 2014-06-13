Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Death notices: June 13, 2014

By Daily Journal

<strong>• DEATH NOTICES</strong>

<strong>Valerie Lade</strong>, 73, of Kankakee, passed away Wednesday (June 11, 2014) at her home. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee.

<strong>Charles Ruder</strong>, 76, of Herscher, passed away Friday (June 13, 2014) at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are pending at Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee.

<strong>• COMING SERVICES

Saturday, June 14</strong>

<strong>Oliene Blanchette</strong>, 11 a.m. St. George Catholic Church

<strong>Jessica Dalziel</strong>, 2 p.m. R.W. Patterson Funeral Homes Ltd. &amp; Crematory, Braidwood Chapel

<strong>Lorraine DePasquale</strong>, 11 a.m. Knapp Funeral Home, Clifton

<strong>Dorothy Thomas</strong>, 11 a.m. First United Methodist Church, Wilmington

<strong>William Zauratsky</strong>, 11 a.m. R.W. Patterson Funeral Homes Ltd. &amp; Crematory, Braidwood Chapel

<strong>• PAST SERVICES</strong>