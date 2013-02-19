Shaw Local

Obituaries

Death notices: Feb. 19, 2013

By Daily Journal

<strong>• DEATH NOTICES

Lillian Lance</strong>, 99, of Clifton, passed away Monday (Feb. 18, 2013) at her residence, following a lengthy illness. Arrangements are pending at the Knapp Funeral Home in Clifton.

<strong>Donna B. Lavoie,</strong> 78, of Gilman, died Friday (Feb. 15, 2013) at the Gilman Healthcare Center. Arrangements will be held at a later date by the Redenius Funeral Home of Gilman.

<strong>Ozzie L. Talley</strong>, 66, of Kankakee, died Sunday (Feb. 17, 2013) at Provena St. Mary's Hospital, Kankakee. Arrangements are pending at the Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>• COMING SERVICES

Wednesday, Feb. 20</strong>

<strong>Adelaide Minderman</strong>, 11 a.m. St. George Catholic Church, Bourbonnais