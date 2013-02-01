Death notices: Feb. 1, 2013

<strong>• DEATH NOTICES</strong>

<strong>Mary F. Guertin</strong>, 69, of Bourbonnais, died Thursday (Jan. 31, 2013) at her home. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.

<strong>Alice LaMontagne</strong>, 68, of Watseka, died Wednesday (Jan. 30, 2013) at the University of Chicago Medical Center. Arrangements are pending at the Knapp Funeral Home in Watseka.

<strong>Bernard Tanner</strong>, 83, of Kankakee, died Thursday at Westwood Oaks, Kankakee. Arrangements are pending at the Schreffler Life Story Funeral Homes.

<strong>Walter H. Volkmann</strong>, 85, of Kankakee, died Thursday (Jan. 31, 2013) at his home. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee.

<strong>• COMING SERVICES

Saturday, Feb. 2</strong>

<strong>Verneda Hagberg</strong>, 11 a.m. R.W. Patterson Funeral Homes Ltd, Braidwood Chapel

<strong>James Hoey</strong>, 10 a.m. St. Francis of Assisi Church, Weston, Conn.

<strong>Dwayne Hop</strong>, 2 p.m. Centennial Christian Church, Watseka

<strong>Loren Little</strong>, 11 a.m. Asbury United Methodist Church, Beckman Chapel

<strong>Florence Owens</strong>, 10 a.m. Smits Funeral Homes-Steger Memorial Chapel

<strong>Minnie Porth</strong>, 11 a.m. Emmanuel Lutheran Church, Dwight

<strong>Birdie St. John</strong>, 11 a.m. Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais

<strong>Elenora Shields</strong>, 10 a.m. Morning Star Missionary Baptist Church, Kankakee

<strong>Clyde Smith Jr.</strong>, 11 a.m. Tate's Chapel, Galatia

<strong>Annie Stinson</strong>, 11 a.m. Shabach Global Ministries, Kankakee

<strong>George Summers</strong>, 11 a.m. St. Joseph Catholic Church, Manteno

<strong>Robert Young</strong>, 11 a.m. McMullen Funeral Home, Columbus, Ga.

<strong>• PAST SERVICES</strong>

Funeral services for <strong>Robert C. Geiger</strong>, 89, of Reddick, were held Jan. 30 at Zion Lutheran Church in Bonfield. Pastor John Kiefer officiated. Mr. Geiger died Jan. 26, 2013. Burial was in Coleman Cemetery, Union Hill. Pallbearers were Rob Rasmussen, Leon and Glenn Martin, Jason Andrews, Todd Luhmen and Frank Steeves.

A funeral Mass for <strong>Lillian M. O'Brien</strong>, 91, of St. Anne, was celebrated Jan. 31 at St. Anne Catholic Church. Father James Fanale officiated. Mrs. O'Brien died Jan. 27, 2013. Burial was in St. Anne Catholic Cemetery. Pallbearers were Damon, Jason and Sean Cornelius, Kyle Datillo, Marc Christiansen and Michael O'Brien.

<strong>• DEATH NOTICES</strong>

<strong>Mary F. Guertin</strong>, 69, of Bourbonnais, died Thursday (Jan. 31, 2013) at her home. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais.

<strong>Alice LaMontagne</strong>, 68, of Watseka, died Wednesday (Jan. 30, 2013) at the University of Chicago Medical Center. Arrangements are pending at the Knapp Funeral Home in Watseka.

<strong>Bernard Tanner</strong>, 83, of Kankakee, died Thursday at Westwood Oaks, Kankakee. Arrangements are pending at the Schreffler Life Story Funeral Homes.

<strong>Walter H. Volkmann</strong>, 85, of Kankakee, died Thursday (Jan. 31, 2013) at his home. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee.

<strong>• COMING SERVICES

Saturday, Feb. 2</strong>

<strong>Verneda Hagberg</strong>, 11 a.m. R.W. Patterson Funeral Homes Ltd, Braidwood Chapel

<strong>James Hoey</strong>, 10 a.m. St. Francis of Assisi Church, Weston, Conn.

<strong>Dwayne Hop</strong>, 2 p.m. Centennial Christian Church, Watseka

<strong>Loren Little</strong>, 11 a.m. Asbury United Methodist Church, Beckman Chapel

<strong>Florence Owens</strong>, 10 a.m. Smits Funeral Homes-Steger Memorial Chapel

<strong>Minnie Porth</strong>, 11 a.m. Emmanuel Lutheran Church, Dwight

<strong>Birdie St. John</strong>, 11 a.m. Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais

<strong>Elenora Shields</strong>, 10 a.m. Morning Star Missionary Baptist Church, Kankakee

<strong>Clyde Smith Jr.</strong>, 11 a.m. Tate's Chapel, Galatia

<strong>Annie Stinson</strong>, 11 a.m. Shabach Global Ministries, Kankakee

<strong>George Summers</strong>, 11 a.m. St. Joseph Catholic Church, Manteno

<strong>Robert Young</strong>, 11 a.m. McMullen Funeral Home, Columbus, Ga.

<strong>• PAST SERVICES</strong>

Funeral services for <strong>Robert C. Geiger</strong>, 89, of Reddick, were held Jan. 30 at Zion Lutheran Church in Bonfield. Pastor John Kiefer officiated. Mr. Geiger died Jan. 26, 2013. Burial was in Coleman Cemetery, Union Hill. Pallbearers were Rob Rasmussen, Leon and Glenn Martin, Jason Andrews, Todd Luhmen and Frank Steeves.

A funeral Mass for <strong>Lillian M. O'Brien</strong>, 91, of St. Anne, was celebrated Jan. 31 at St. Anne Catholic Church. Father James Fanale officiated. Mrs. O'Brien died Jan. 27, 2013. Burial was in St. Anne Catholic Cemetery. Pallbearers were Damon, Jason and Sean Cornelius, Kyle Datillo, Marc Christiansen and Michael O'Brien.