Bonnie Marcotte

Bonnie J. Marcotte, 78, of Louisville, Ky., and formerly of Bourbonnais, died Monday (Nov. 7, 2011), at her daughter's home in Louisville. Visitation will be from 4 p.m. to 8 p.m. Friday, Nov. 11, at Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais. Funeral services will be held at 12:30 p.m. Saturday at St. Joseph Catholic Church in Bradley. Entombment will be in All Saints Cemetery & Mausoleum in Bourbonnais.
