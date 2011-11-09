Shaw Local

Obituaries

Bonnie Marcotte

Bonnie J. Marcotte, 78, of Louisville, Ky., and formerly of Bourbonnais, died Monday (Nov. 7, 2011), at her daughter's home in Louisville. Visitation will be from 4 p.m. to 8 p.m. Friday, Nov. 11, at Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais. Funeral services will be held at 12:30 p.m. Saturday at St. Joseph Catholic Church in Bradley. Entombment will be in All Saints Cemetery &amp; Mausoleum in Bourbonnais.

