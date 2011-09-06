Death notices: Sept. 6, 2011

<strong>DEATH NOTICES</strong>
<strong>James LaBarre</strong>, 60, of Manteno, died Monday (Sept. 5, 2011) at Provena St. Mary's Hospital, Kankakee. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon Funeral Home, Manteno.
<strong>Arthur Munson</strong>, 66, of Bourbonnais, died suddenly Sunday (Sept. 4, 2011). Arrangements are pending at the Schreffler Life Story Funeral Homes, Kankakee Chapel.
<strong>Dennis A. Norden</strong>, 66, of Kankakee, died Saturday (Sept. 3, 2011) at Lake Tahoe, while attending a meeting. Arrangements are pending at the Clancy-Gernon Funeral Homes.
<strong>Patricia R. Valle</strong>, 77, of Wellington, formerly of the Kankakee area, died Friday (Sept. 2, 2011). Arrangements are pending at the Senesac Funeral Home & Cremations of Kankakee.
<strong>COMING SERVICES</strong>
<strong>Wednesday, Sept. 7</strong>
<strong>Rudolph Albrecht</strong>, 10:30 a.m. Maternity BVM Catholic Church, Bourbonnais
<strong>Rita Benfield</strong>, 1 p.m. St. Rose of Lima Catholic Church, Kankakee
<strong>Donald Denton</strong>, 10 a.m. Cotter Funeral Home, Momence
<strong>Marvella Kohrt,</strong> 11 a.m. Emmanuel Lutheran Church, Dwight
<strong>Alice O'Connor</strong>, 10 a.m. Sts. Mary & Joseph Catholic Church, Chebanse
<strong>Gary O'Connor</strong>, noon, Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home, west Kankakee
<strong>JoAnn Surber</strong>, 11 a.m. Clancy-Gernon Funeral Home, Bourbonnais
<strong>Clifford Taylor</strong>, 11 a.m. St. Paul Lutheran Church, Gilman
<strong>PAST SERVICES</strong>
Funeral services for <strong>Sandra J. "Sandy" Mill</strong>, 58, of Bourbonnais, were held Sept. 3 at the Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais. Cremation rites were accorded following the services. Ms. Mill died Aug. 29, 2011. Private inurnment was in Maternity BVM Catholic Cemetery in Bourbonnais.