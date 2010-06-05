Shaw Local

Obituaries

Obituaries: May 29 - June 4, 2010

By Daily Journal

Here's a list of the area obituaries according to the date the obituary was published (including name, age, city, date of death) for the week of May 29, 2010.

 

<strong>SATURDAY, May 29</strong>

Christensen, John, 77, Pontiac/Dwight, May 27

Desper, Norma, 77, Cullom, May 27

Friestad, Rita, 78, DeKalb/Kankakee, May 25

Mascolo, Victor, 46, Dwight, May 27

Murphy, Richard, 62, Tucson, Ariz., March 15

Naas, Roger, 63, Pahrump, Nev./Kankakee, Jan. 11

Wippel-Petesch, Christine, Kankakee, May 27

Spataro, Donald, 67, Elwood, May 27

 

<strong>MONDAY, May 31</strong>

Holiday -- No Paper

 

<strong>TUESDAY, June 1</strong>

Koester, Billie, 69, Chebanse, May 28

West, Dennis, 51, Bradley, May 29

Wilken, Phyllis, 96, Kankakee, May 30

 

<strong>WEDNESDAY, June 2</strong>

Azzarelli, Raymond, 64, Kankakee, June 1

Brave, Bonita, 79, Chebanse, June 1

Dodds, Tina, 54, Kankakee, May 31

Ferrari, Carl and Catherine, 85/88, Braidwood, Jan. 5/Jan. 20

Hall, Sharyn, 70, Grant Park, May 28

Keehn, Patricia, 64, Bradley, May 31

Lund, Dorothy, 88, Herscher/Wilmington, May 31

Martin, Marilyn, 72, Piper City, May 31

Pitzer, Floyd, 93, Milford, May 31

Stokes, Gloria, 79, Acworth, Ga./Kankakee, May 29

Surber, Douglas, 48, Kankakee, June 1

Toler, Betty, 84, Braidwood, May 29

 

<strong>THURSDAY, June 3</strong>

Baron, Granger, 95, Greenwood, Ind./Kankakee, May 26

Copeland, Michael, 23, Glendale Heights/St. Anne, May 30

Coppage, Martha, 78, Valparaiso, Ind./Kankakee, June 2

Dayhoff, Raymond, 84, Tucson, Ariz./Bradley, June 1

Hinderer, Shirley, 78, Kankakee, June 1

LaFrance, Ernest, 80, Bourbonnais, May 31

Pfeffinger, Dwayne, 66, Kankakee, June 1

 

<strong>FRIDAY, June 4</strong>

Anselm, Sister Mary, 89, Cleveland, Ohio/Chatsworth, May 19

Cranston, Alma, 82, Manteno, June 2

Friedman, Glenn, 58, Bourbonnais, June 2

Gonzalez, Jose, 76, Kankakee, June 3

Green, Sammie, 63, Carrier Mills/Kankakee, June 2

Griffin, Doyle, 56, Sheldon, June 2

Taylorsen, Trevor, 85, Kankakee, May 29

Tjarks, Ronald, 65, Pontiac/Herscher, May 28

<strong>Obituary policy</strong>

The Daily Journal has changed its obituary policy. Smaller obituaries and death notices are still free but we charge for longer obituaries. Funeral directors may fax information to (815) 937-3876. Families may fax, mail or deliver obituaries for nonlocal deaths to the office at 8 Dearborn Square, Kankakee. Please include a phone number. We welcome all good, clear photos of the deceased. Black and white photos are preferred. For further information, please call (815) 937-3368.