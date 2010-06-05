Obituaries: May 29 - June 4, 2010

Here's a list of the area obituaries according to the date the obituary was published (including name, age, city, date of death) for the week of May 29, 2010.
<strong>SATURDAY, May 29</strong>
Christensen, John, 77, Pontiac/Dwight, May 27
Desper, Norma, 77, Cullom, May 27
Friestad, Rita, 78, DeKalb/Kankakee, May 25
Mascolo, Victor, 46, Dwight, May 27
Murphy, Richard, 62, Tucson, Ariz., March 15
Naas, Roger, 63, Pahrump, Nev./Kankakee, Jan. 11
Wippel-Petesch, Christine, Kankakee, May 27
Spataro, Donald, 67, Elwood, May 27
<strong>MONDAY, May 31</strong>
Holiday -- No Paper
<strong>TUESDAY, June 1</strong>
Koester, Billie, 69, Chebanse, May 28
West, Dennis, 51, Bradley, May 29
Wilken, Phyllis, 96, Kankakee, May 30
<strong>WEDNESDAY, June 2</strong>
Azzarelli, Raymond, 64, Kankakee, June 1
Brave, Bonita, 79, Chebanse, June 1
Dodds, Tina, 54, Kankakee, May 31
Ferrari, Carl and Catherine, 85/88, Braidwood, Jan. 5/Jan. 20
Hall, Sharyn, 70, Grant Park, May 28
Keehn, Patricia, 64, Bradley, May 31
Lund, Dorothy, 88, Herscher/Wilmington, May 31
Martin, Marilyn, 72, Piper City, May 31
Pitzer, Floyd, 93, Milford, May 31
Stokes, Gloria, 79, Acworth, Ga./Kankakee, May 29
Surber, Douglas, 48, Kankakee, June 1
Toler, Betty, 84, Braidwood, May 29
<strong>THURSDAY, June 3</strong>
Baron, Granger, 95, Greenwood, Ind./Kankakee, May 26
Copeland, Michael, 23, Glendale Heights/St. Anne, May 30
Coppage, Martha, 78, Valparaiso, Ind./Kankakee, June 2
Dayhoff, Raymond, 84, Tucson, Ariz./Bradley, June 1
Hinderer, Shirley, 78, Kankakee, June 1
LaFrance, Ernest, 80, Bourbonnais, May 31
Pfeffinger, Dwayne, 66, Kankakee, June 1
<strong>FRIDAY, June 4</strong>
Anselm, Sister Mary, 89, Cleveland, Ohio/Chatsworth, May 19
Cranston, Alma, 82, Manteno, June 2
Friedman, Glenn, 58, Bourbonnais, June 2
Gonzalez, Jose, 76, Kankakee, June 3
Green, Sammie, 63, Carrier Mills/Kankakee, June 2
Griffin, Doyle, 56, Sheldon, June 2
Taylorsen, Trevor, 85, Kankakee, May 29
Tjarks, Ronald, 65, Pontiac/Herscher, May 28
<strong>Obituary policy</strong>
The Daily Journal has changed its obituary policy. Smaller obituaries and death notices are still free but we charge for longer obituaries. Funeral directors may fax information to (815) 937-3876. Families may fax, mail or deliver obituaries for nonlocal deaths to the office at 8 Dearborn Square, Kankakee. Please include a phone number. We welcome all good, clear photos of the deceased. Black and white photos are preferred. For further information, please call (815) 937-3368.