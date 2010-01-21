Agnes Strong, 104, of Kankakee, died Saturday (Jan. 16, 2010) at Riverside Medical Center. The rosary will be recited at 9 a.m. Saturday, followed by the celebration of the funeral Mass at 10 a.m. at St. Patrick Catholic Church in Momence. The Rev. Denis White will officiate. Burial will be in St. Patrick Cemetery, Momence. Leggett Funeral Home, Hopkins Park, is in charge of arrangements.
