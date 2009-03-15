Obituaries for the week of March 9-15

Here's a list of the area obituaries according to the date the obituary was published (including name, age, city, date of death) for the week of March 8, 2009.
SUNDAY, March 8
Bredemeier, Sophie, 99, Crete/Beecher, March 3
Cole, Chad, 31, Roberts, March 6
DeValk, June, 80, Mount Prospect/Momence, March 4
Geiken, Luella, 83, Milford, March 5
Hernschall, Yvonne, 84, Yorba Linda, Calif./Kankakee, Feb. 15
Keeley, Verna, 93, Wilmington, March 7
King Jr., Johnny, 63, Kankakee, March 4
May, Eva, 69, Gilman, March 6
Mulder, LaVerne, 76, Bakersfield, Calif./St. Anne, Feb. 27
Schiel, Klemens, 85, Bourbonnais, March 5
Sorensen, Joseph, 79, Wilmington, March 5
Sweeney, Loretta, 85, Urbandale, Iowa/Bradley, March 3
MONDAY, March 9
Chessman, Grant, 81, Kankakee, March 7
Fredrickson, Erma, 97, Watseka, March 7
Keeley, Verna, 93, Wilmington, March 7
Simpkin, Charlotte, 55, Coal City, March 6
Vidican, Maureen, 72, Wilmington, March 8
TUESDAY,
March 10
Anthony, Eloise, 75, Poplar Bluff, Mo./Chebanse, March 6
Baker, Miles, 82, East Ridge, Tenn./Kankakee, March 4
Boswell, Hilda, 78, Bradley, March 8
Igou, Zelma, 93, Watseka, March 5
Jones, Hattie, 81, St. Anne, March 5
Lauterbach, Phyllis, 72, Watseka, March 8
Marceau, Longtin, 94, Kankakee, March 9
St. Aubin, Donald, 87, Bradley, March 9
Tesche, Henry, 89, Kankakee, March 7
Wilson, Earl, 74, Shawneetown/Kankakee, March 8
WEDNESDAY, March 11
Clapp, Annabel, 82, Cabery, March 10
Dossie, Mozambique, 81, Momence, March 5
Geiken, Marvin, 85, Claytonville, March 9
Longtin, Dolores, 88, Beaverville, March 10
Olsen, Marilyn, 88, Kankakee, March 9
Peters, Edward, 87, Watseka, March 9
St. Pierre, Faye, 61, Bloomingdale/Kankakee, March 9
Wallerstedt, James, 74, Wilmington, March 10
THURSDAY, March 12
Budny, Anton, 86, Manteno, March 11
Corsini, Mary Ann, 72, East Brooklyn, March 10
Hastings, Phyllis, 69, Washington/Herscher, March 10
Hoover, James, 79, Chebanse, March 10
Kingsmill, William, 64, Momence, March 6
Mann, Richard, 64, Paris, Mo./Wilmington, March 7
Roberts, Damon, 85, Saybrook, March 9
Whately, Cecelia, 102, Fairbury/Loda, March 10
FRIDAY, March 13
Eilts, Rick, 47, Camdenton, Mo./Bradley, March 12
Jones Jr., John, 86, Bradley, March 12
Niblock, Catherine, 82, Bourbonnais, March 4
Sutherland, Carl, 88, Kankakee, March 11
Winterrowd, Waler, 83, Streator/Bourbonnais, March 11
OBITUARY POLICY
The Daily Journal does not charge for obituaries. Obituary information may be faxed to 815/937-3876 by funeral directors. Information for non-local deaths from families may be faxed, mailed or brought to the office at 8 Dearborn Square, Kankakee. Paid obituaries will be taken for exceptions to the Journal's obituary policy. For further information concerning obituaries, call 937-3368.