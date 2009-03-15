Shaw Local

Obituaries for the week of March 9-15

By Daily Journal

Here's a list of the area obituaries according to the date the obituary was published (including name, age, city, date of death) for the week of March 8, 2009.

 

SUNDAY, March 8

Bredemeier, Sophie, 99, Crete/Beecher, March 3

Cole, Chad, 31, Roberts, March 6

DeValk, June, 80, Mount Prospect/Momence, March 4

Geiken, Luella, 83, Milford, March 5

Hernschall, Yvonne, 84, Yorba Linda, Calif./Kankakee, Feb. 15

Keeley, Verna, 93, Wilmington, March 7

King Jr., Johnny, 63, Kankakee, March 4

May, Eva, 69, Gilman, March 6

Mulder, LaVerne, 76, Bakersfield, Calif./St. Anne, Feb. 27

Schiel, Klemens, 85, Bourbonnais, March 5

Sorensen, Joseph, 79, Wilmington, March 5

Sweeney, Loretta, 85, Urbandale, Iowa/Bradley, March 3

 

MONDAY, March 9

Chessman, Grant, 81, Kankakee, March 7

Fredrickson, Erma, 97, Watseka, March 7

Keeley, Verna, 93, Wilmington, March 7

Simpkin, Charlotte, 55, Coal City, March 6

Vidican, Maureen, 72, Wilmington, March 8

 

TUESDAY,

March 10

Anthony, Eloise, 75, Poplar Bluff, Mo./Chebanse, March 6

Baker, Miles, 82, East Ridge, Tenn./Kankakee, March 4

Boswell, Hilda, 78, Bradley, March 8

Igou, Zelma, 93, Watseka, March 5

Jones, Hattie, 81, St. Anne, March 5

Lauterbach, Phyllis, 72, Watseka, March 8

Marceau, Longtin, 94, Kankakee, March 9

St. Aubin, Donald, 87, Bradley, March 9

Tesche, Henry, 89, Kankakee, March 7

Wilson, Earl, 74, Shawneetown/Kankakee, March 8

 

WEDNESDAY, March 11

Clapp, Annabel, 82, Cabery, March 10

Dossie, Mozambique, 81, Momence, March 5

Geiken, Marvin, 85, Claytonville, March 9

Longtin, Dolores, 88, Beaverville, March 10

Olsen, Marilyn, 88, Kankakee, March 9

Peters, Edward, 87, Watseka, March 9

St. Pierre, Faye, 61, Bloomingdale/Kankakee, March 9

Wallerstedt, James, 74, Wilmington, March 10

THURSDAY, March 12

Budny, Anton, 86, Manteno, March 11

Corsini, Mary Ann, 72, East Brooklyn, March 10

Hastings, Phyllis, 69, Washington/Herscher, March 10

Hoover, James, 79, Chebanse, March 10

Kingsmill, William, 64, Momence, March 6

Mann, Richard, 64, Paris, Mo./Wilmington, March 7

Roberts, Damon, 85, Saybrook, March 9

Whately, Cecelia, 102, Fairbury/Loda, March 10

 

FRIDAY, March 13

Eilts, Rick, 47, Camdenton, Mo./Bradley, March 12

Jones Jr., John, 86, Bradley, March 12

Niblock, Catherine, 82, Bourbonnais, March 4

Sutherland, Carl, 88, Kankakee, March 11

Winterrowd, Waler, 83, Streator/Bourbonnais, March 11

OBITUARY POLICY

The Daily Journal does not charge for obituaries. Obituary information may be faxed to 815/937-3876 by funeral directors. Information for non-local deaths from families may be faxed, mailed or brought to the office at 8 Dearborn Square, Kankakee. Paid obituaries will be taken for exceptions to the Journal's obituary policy. For further information concerning obituaries, call 937-3368.