Lemen, Ella

Ella Lemen -- Bradley
Ella T. Lemen, 92, of Bradley, died Tuesday (Jan. 10, 2006) at Provena St. Mary's Hospital, Kankakee. A memorial service will be held at a later date. Kankakee County Cremation Society is in charge of arrangements.
She was born Jan. 6, 1914, in Chicago, the daughter of Theodore and Anna Marie Rehlitz Jurewitz. Her husband, James Lemen, whom she married Nov. 11, 1934, in Knox, Ind., is deceased. She was a former president of the PTA at Stevenson School in Melrose Park and a member of Bradley Evangelical United Methodist Church. She enjoyed cooking and gardening.
Surviving are one son, Ted Lemen of Bradley; one daughter and son-in-law, Linda and James Earleywine of Bradley; three grandchildren and seven great-grandchildren.
Deceased are one brother, Louis Kagel; and two sisters, Aleda Klimek and Lillie Young.
