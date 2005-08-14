Obituary Recap

Here's a list of the area obituaries according to the date the obituary was published (including name, age, city, date of death) for the week of Aug. 7, 2005.
SUNDAY, Aug. 7
Gray, Gertha, 73, Kankakee, Aug. 2
Kuenstler, Patricia, 75, Altoona, Iowa, July 21
Mussari, Allan, 64, Pontiac, Aug. 4
Ragle, Audrey, 76, Kankakee, Aug. 3
Roman Jr., Charles, 61, Streator, Aug. 4
Sullivan, John, 82, Streator, Aug. 4
Thaden, Geraldine, 71, Kankakee, Aug. 5
MONDAY, Aug. 8
David, Dorothy, 99, Highland, Ind./Thayer, Aug. 5
Kendziorek, Edward, 84, Bradley, Aug. 5
Lee, Mary, 50, Kankakee, Aug. 5
Scherf, Renee' 64, Milford, Aug. 7
Seibring, Lonnie, 57, Sheldon, July 30
Shields, Nelta, 88, Watseka, Aug. 5
Smith, Elaine, 79, Kankakee, Aug. 7
Smith, Floyd, 80, Santa Cruz, July 25
Wepprecht, Clara, 98, Kankakee, Aug. 5
TUESDAY, Aug. 9
Delporte, Lucy, 91, Bradley, Aug. 7
McCleary, Gary, 69, Dwight, Aug. 4
Taylor, William, 86, Kankakee, Aug. 8
Wiles, Richard, 56, Morris, Aug. 8
WEDNESDAY, Aug. 10
Adent, Lana, 56, Orlando, Fla./Kankakee, Aug. 7
Browne, Lawrence, 56, Crete, Aug. 7
Crilly, Joseph, 85, Manteno, Aug. 9
Huffman, Elizabeth, 79, Gilman, Aug. 8
Jensen, Stephen, 16, Bonfield, Aug. 8
Johnson, Velma, 78, Watseka, Aug. 8
Senesac, Wanita, 87, Naperville/Aroma Park, Aug. 9
Stadel, Viola, 91, Ransom/Gardner, Aug. 9
Strough, Dorothy, 91, Gilman, Aug. 8
Younker, Elda, 85, Peotone, Aug. 8
THURSDAY, Aug. 11
Arseneau, Farrell, 78, Bradley, Aug. 9
Burge, Dorothy, 81, Wilmington, Aug. 9
Canfield, Bertha, 89, Kankakee, Aug. 8
Durflinger, Gerald, 70, Beaverville, Aug. 7
Duval, Robert, 76, Herscher, Aug. 9
Horridge Jr., Paul, 76, Paxton, Aug. 10
Lindgren, Fred, 88, Donovan, Aug. 9
Magee, Rev. Frank, 91, Kankakee, Aug. 7
Noble, Loren, 71, Kankakee, Aug. 9
Pentecost, Philip, 78, Milford, Aug. 9
Roach, Winifred, 74, Martinton, Aug. 8
Terry Jr., Lester, 22, Momence, Aug. 5
Walters, Nelda, 73, Bourbonnais, Aug. 10
FRIDAY, Aug. 12
Brown, Vera, 92, Paxton, Aug. 11
Fultz, Darlene, 46, Mt. Dora, Fla./Peotone, Aug. 11
Kershaw, August, 71, Mokena, St. Anne, Aug. 11
Luebchow, Phyllis, 71, Lake Iroquois/Buckley, Aug. 10
Luhrsen, F. Louise, 82, Buckley, Aug. 10
Piper, Mary Lou, 60, Grant Park, Aug. 11
Rainbolt, Ruby, 97, Kankakee, Aug. 10
Staack, Laura, 62, Grant Park, Aug. 10
Strand, James, 85, Bourbonnais, Aug. 11
VanItallie, Rebecca, 42, Clarkston, Mich./Kankakee, Aug. 7
